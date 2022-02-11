"RSPCA (королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, – прим.) научит Зума, как обращаться с животными. Курт полон раскаяния. Иногда нужно уметь прощать. Он надеется, что публика простит этот плохой поступок.

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Раньше не было ничего подобного. Надеюсь, у нас больше никогда не будет подобных инцидентов. Мы очень разочарованы. Все новости о Весте Хэме в последние годы были хорошими. Мы хорошая команда. Мне грустно, что мы потеряли концентрацию по ходу очень хорошего сезона", – приводит слова Мойес журналист Саймон Стоун.

Напомним, брат Зума опубликовал видео, на котором одноклубник Ярмоленко жестоко избивает собственную кошку. Игрок Вест Хэма публично извинился, но это не спасло его от осуждения, штрафов и проблем.

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