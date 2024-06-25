Во вторник, 25 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между сборными Нидерландов и Австрии (2:3). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Парад курьёзных автоголов на чемпионате Европы в Германии продолжается. После фантастических "привозов" защитника сборной Италии Риккардо Калафьори в игре с Испанией и защитника сборной Турции Самета Акайдина в игре с Португалией наступила очередь форварда. Финалист Лиги чемпионов в составе дортмундской Боруссии Дониэлл Мален "замкнул" прострел Прасса в собственные ворота.

Фантастический автогол и альтруизм Роналду в видеообзоре матча Турция – Португалия – 0:3

Как отмечает Opta, две трети всех автоголов в истории чемпионатов Европы пришлись на два последних розыгрыша: 11 автоголов было зафиксировано на Евро-2020 и 7 – на Евро-2024.

Помимо этого курьёза в матче Нидерланды – Австрия было на что посмотреть: в воротах Австрии расписались Коди Гакпо и Мемфис Депай, в составе команды Ральфа Рангника отличились Романо Шмидт и Марсель Забитцер.