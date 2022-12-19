Куриная лапка вместо Кубка мира: KFC потроллила Францию после поражения от Аргентины
Сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken после финала ЧМ-2022 продемонстрировала умение шутить.
После финального свистка в матче между Аргентиной и Францией (3:3, по пенальти 4:2) Twitter официального испанского аккаунта KFC опубликовал мем о "Ле Бле".
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В нем изображен известный кадр из фильма "Человек-паук", где главный герой без очков видит одно, а надев их, перед ним появляется нечто совсем другое. Эта версия предлагает куриную ножку, которая по форме напоминает трофей планетарного первенства. В следующем посте KFC отмечает: "Вы все еще можете получить свой мини-кубок мира".
Франция не сумела защитить титул чемпионов мира, который одержала на Мундиале 2018 года. Следующий ЧМ состоится в 2026-м.
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