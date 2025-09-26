Встреча между Медельином и Хуниором (2:2) в 12 туре чемпионата Колумбии запомнилась необычным голом.

Медельин и Хуниор расписали ничью (2:2) в 12 туре чемпионата Колумбии. Нападающий гостей Гильермо Пайва стал участником курьезного эпизода.

Бускетс объявил о завершении карьеры – щемящее видео-прощание легенды Барселоны

На 31 минуте матча Пайва лежал на газоне из-за повреждения, а его команда продолжала атаку. Партнер игрока сделал прострел в штрафную площадку, в ту зону, где как раз находился форвард. Мяч попал в его задницу и залетел в ворота. Правда, судья отменил гол, разглядев офсайд. Видео с эпизодом разлетается по соцсетям и набирает просмотры.

К слову, Медельин имеет 21 балл и находится на третьей строчке в турнирной таблице, Хуниор набрал на одно очко больше.

"Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії нагородження – як це було