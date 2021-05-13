Челси принимал Арсенал в рамках 36-го тура АПЛ. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Жоржинью и Кепа уже на 16-й минуте встречи "привезли" гол. Итальянец отдал назад, не проверив позицию голкипера, Кепа едва сумел спасти "синих" от автогола, но игроки Арсенала удачно сыграли на добивании.

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Челси полностью доминировал в матче, но подопечным Тухеля не хватало точности и везения. Финальный свисток зафиксировал неожиданную победу "канониров".

После 36-ти туров АПЛ Челси расположился на 4-й строчке, Арсенал – 8-й.

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