Сборная Испании обыграла Швецию в заключительном матче отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

ЧМ-2022, Квалификация

Испания – Швеция – 1:0

Гол: Мората, 86

Можно констатировать, что возвращение Златана Ибрагимовича не дало желаемого эффекта. Швеция с опытным форвардом в составе проиграла оба матча ноября, потеряв лидерство в группе и прямую путевку на ЧМ-2022.

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Вчера Испанию могла устроить даже ничья, на протяжении почти всего матча и держался именно такой счет. Лишь на последних минутах сумел отличиться Альваро Мората. После дальнего удара Ольмо голкипер перевел мяч в перекладину, от которой он и отскочил к ногам Мораты. Забивать испанцу не мешал абсолютно никто.