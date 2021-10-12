Хорватия принимала Словакию в рамках квалификации к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Именно словаки неожиданно открыли счет в матче, но Крамарич быстро выровнял положение.

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Перед свистком на перерыв гости вновь вышли вперед. Второй тайм проходил под полным контролем хозяев и спасать свою команду взялся лидер "клетчатых" Лука Модрич. Полузащитник Реала хитрым ударом со штрафного попал в щель, казалось, очень надежной стенки соперника и зафиксировал финальный счет 2:2.

Ничья опустила хорватов на второе место в группе H, пропустив вперед роcиян.

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