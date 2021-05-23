Интер принимал Удинезе в заключительном туре сезона Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.

Интер хотел в родных стенах эффектно попрощаться с успешным сезоном, и им это несомненно удалось.

Интер разгромил Удинезе

5 мячей залетели в ворота Удинезе. Стоит выделить последний гол хозяев, где Лукаку после рикошета от стойки лицом перевел мяч в ворота. Гости забили свой гол престижа, и все участники матча с облегчением встретили финальный свисток.

Интер – чемпион Серии А сезона 2020/21, Удинезе завершил кампанию на 14-й строчке.

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