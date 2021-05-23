Курьезный гол Лукаку в видеообзоре матча Интер – Удинезе – 5:1
18:57 - Читати українською
Интер принимал Удинезе в заключительном туре сезона Серии А. Смотрите видеообзор матча на Футбол 24.
8’ Эшли Янг
44’ Кристиан Эриксен
55’ Лаутаро Мартинес
64’ Иван Перишич
71’ Ромелу Лукаку
Роберто Перейра 78’
8’ Эшли Янг
44’ Кристиан Эриксен
55’ Лаутаро Мартинес
64’ Иван Перишич
71’ Ромелу Лукаку
78’ Роберто Перейра
Интер хотел в родных стенах эффектно попрощаться с успешным сезоном, и им это несомненно удалось.
5 мячей залетели в ворота Удинезе. Стоит выделить последний гол хозяев, где Лукаку после рикошета от стойки лицом перевел мяч в ворота. Гости забили свой гол престижа, и все участники матча с облегчением встретили финальный свисток.
Интер – чемпион Серии А сезона 2020/21, Удинезе завершил кампанию на 14-й строчке.
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