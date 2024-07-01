Рекордный автогол в видеообзоре матча Франция – Бельгия – 1:0
Франция обыграла Бельгию (1:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Несмотря на доминирование Франции, до перерыва команды обменялись равным количеством опасных моментов. Де Брюйне пробил со штрафного, но Меньян отбил мяч, а Тюрам разминулся с воротами после подачи с фланга.
Франция дожала Бельгию и пробилась в четвертьфинал Евро-2024 – команда Дешама до сих пор не забила ни одного гола с игры
После перерыва Бельгия играла на контратаках, но Франция все же сумела вырваться вперед, благодаря голу Вертонгена в свои ворота. Для сборной Франции – это пятый автогол от соперника на чемпионатах Европы. Таким образом, французы вытеснили сборную Бельгии с Евро-2024. Франция прошла в четвертьфинал и сыграет против победителя пары Португалия – Словения.