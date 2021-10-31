Курьезный автогол в видеообзоре матча Атлетико – Бетис – 3:0
20:55 - Читати українською
Атлетико принимал Бетис в рамках 12-го тура Ла Лиги. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
Янник Карраско открыл счет во встрече, мастерски разобравшись с соперником и пробив в ближнюю девятку.
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Второй мяч мадридцев оказался довольно курьезным. Защитник Бетиса Херман Пессель после подачи с углового головой забил в собственные ворота. Довершил разгром Жоау Фелиш, который в последний раз забивал за "матрасников" еще в феврале.
Атлетико поднялся на 4-ю строчку, Бетис опустился на 5-ю.
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