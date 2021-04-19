Наполи и Интер не выявили победителя в рамках матча 31-го тура итальянской Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

У команд совершенно разные турнирные задачи. Интеру нужно не растерять свое преимущество и оформить чемпионство, а Наполи бьется за попадание в зону Лиги чемпионов. Отчетный поединок проходил в обоюдной борьбе и завершился закономерной ничьей.

Наполи разделил очки с Интером – команда Дженнаро Гаттузо не смогла догнать Ювентус

Интересно, что забивали исключительно игроки "нерадзурри". В первом тайме мяч курьезным образом отскочил от Хандановича и закатился в ворота, а после перерыва мощным ударом после контратаки ответил Эриксен.

Таким образом, Интер набрал 75 очков, оставшись на первой позиции в турнирной таблице. Наполи же потерял шанс догнать Ювентус, держась пятым с 60 зачетными баллами в активе.