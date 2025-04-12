Оболонь победила Черноморец (1:0) в матче 24-го тура УПЛ, который состоялся 12 апреля 2025 года. Видео голов и обзор встречи Оболонь – Черноморец смотрите на "Футбол 24".

Оболонь была более агрессивной на протяжении матча. В первом тайме активным был полузащитник “пивоваров” Бычек. Трижды игрок пробивал, но ни разу не смог попасть в створ. Однако на 28-й минуте хозяева забили. Кипер одесситов Аниагбосо сначала недалеко выбил мяч кулаками, а затем еще и добил его в ворота после выноса защитника с линии ворот.

Оболонь одолела Черноморец, одержав вторую победу подряд – "моряки" до сих пор в зоне вылета

На 44-й минуте Оболонь заработала пенальти после того как мяч попал в руку после удара Устименко. Однако реализовать его не удалось – Черненко попал в перекладину. Свое попадание в каркас ворот имел также Черноморец, на 82-й минуте классно пробивал Янаков.

В итоге, киевский клуб одержал свою вторую подряд победу и поднялся на 11-ю строчку чемпионата, а "моряки" остаются в зоне вылета с 18-ю баллами.