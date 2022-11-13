Милан одержал победу над Фиорентиной в рамках 15-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хозяева Сан-Сиро очень быстро открыли счет. Леау отличился уже на 2-й минуте матча. Однако развить свое преимущество "россонери" не смогли. Фиорентина выровняла игру и еще до перерыва восстановила равновесие.

Милан в компенсированное время вырвал скандальную победу над Фиорентиной, сократив отставание от Наполи

Основное время второго тайма завершилось без голов, но Милан все же вырвал победу благодаря голу Миленковича в свои ворота незадолго до финального свистка. Интересно, что последний автогол в компенсированное время в матчах Серии А до сегодняшнего вечера также был забит игроком Фиорентины – Лоренцо Венути в матче с Миланом 20 ноября 2021 года. Это уже становится печальной традицией для "фиалок".

На перерыв через чемпионат мира Милан ушел на втором месте турнирной таблицы Серии А, на 8 очков отставая от Наполи. Фиорентина осталась 10-й.