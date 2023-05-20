Луганчане, как и должны претенденты на самые высокие места, легко разобрались с борцом за выживание. Счет вполне мог быть разгромным, но Заря ограничилась двумя голами. До третьего очень близко был Антюх, но ужасное состояние газона помогло Ингульцу – мяч ударился о кочку и улетел в поле.

Заря уверенно переиграла Ингулец и продолжает борьбу за ЛЧ – газон "украл" гол, конфета Русина, травма Герреро

Заря продлила победную серию до семи матчей и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Ингулец не выигрывает с начала апреля и продолжает балансировать над зоной переходных матчей.