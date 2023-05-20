Курьез уровня чемпионата района в видеообзоре матча Заря – Ингулец – 2:0
18:05 - Читати українською
Заря обыграла Ингулец в рамках 27-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Луганчане, как и должны претенденты на самые высокие места, легко разобрались с борцом за выживание. Счет вполне мог быть разгромным, но Заря ограничилась двумя голами. До третьего очень близко был Антюх, но ужасное состояние газона помогло Ингульцу – мяч ударился о кочку и улетел в поле.
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Заря продлила победную серию до семи матчей и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. Ингулец не выигрывает с начала апреля и продолжает балансировать над зоной переходных матчей.
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