"Сине-золотые" начали поединок активнее, чем гости. Это поспособствовало голу еще в первом тайме. Подача с углового завершилась мощным ударом головой в исполнении Довгого, но мяч попал в штангу. На "помощь" пришел Маембе, который стоял рядом с воротами и от которого круглый предательски срикошетил в сетку. Автогол!

Львов благодаря курьёзному автоголу победил Минай в битве за выживание в УПЛ

Минаю нужно было отыгрываться, но после пропущенного гола ему отличиться не удалось. Львов набрал 21 зачетный балл и поднялся на 10 строчку в турнирной таблице, подопечные Николая Цымбала опустились на предпоследнее место, имея в своем активе 18 очков.