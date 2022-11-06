Поединок 13-го тура Бундеслиги между Боруссией Д и Бохумом произошел забавный случай с участием работников медицинских служб обеих команд.

Во время поединка между Боруссией Д и Бохумом случилось сразу два забавных эпизода. Сначала с работником медицинского штаба Борусии – он подскользнулся и сбил игрока дортмундцев Рафаэль Геррейро.

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Впрочем, врачи Бохума тоже не отстали от своих коллег. Так, один из них поскользнулся и ногой въехал в голову игрока, который лежал на газоне и нуждался в медицинской помощи.

Добавим, что Боруссия Д праздновала победу в этой встрече, разбив соперника со счетом 3:0.

Бавария возглавила Бундеслигу, одолев Герту, Боруссия Д разгромила Бохум с Ордецем, РБ Лейпциг бил Хоффенхайм

Dortmund's medical staff tackled their own player Guerreiro pic.twitter.com/qk7BgpiVBx — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 5, 2022