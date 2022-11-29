Фанат Эйгон Оливейра, который очень похож на звезду ПСЖ, наделал шума во время поединка Бразилия – Швейцария (1:0).

Пока 30-летний нападающий сборной Бразилии лечится от травмы, на матч пентакампеонов против Швейцарии пришел его двойник. Эйгон Оливейра очень похож на Неймара, и многие восприняли его за звезду сборной Бразилии.

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Многие фанаты делали с ним общие фото на улицах Дохи и стадионе, а за этим действом с интересом наблюдали даже его партнеры. "Неймар" был одет в поло сборной Бразилии, а его сопровождал охранник в экипировке южноамериканской команды. Это лишь усилило ощущение, что сектор посетил настоящий Ней, который на самом деле смотрел поединок в отеле.

К слову, Бразилия благодаря победам над Сербией и Швейцарией уже оформила выход в плей-офф. В последнем туре "селесао" сыграют с Камеруном.

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