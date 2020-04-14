"Курченко обещал, что все будет супер – никаких денег никто так и не увидел": Худжамов – о бунте в кризисном Металлисте

Экс-голкипер сборной Украины Рустам Худжамов вспомнил напряженную ситуацию в Металлисте, когда тогдашний владелец Сергей Курченко прекратил финансировать клуб.

"Был у меня случай в Металлисте. Звонили президенту, сказали, что не будем выходить на матч. Зарплаты не было. На громкоговоритель вывели Курченко, он обещал, что все будет супер. Да, да, супер. А в той ситуации еще и оказалось, что я "зачинщик". Я чуть было не сошел с ума тогда, вышел к ребятам: "Если мы говорим здесь, что не выходим, то все не выходим. А если кого-то из вас продавят, то мы будем, как курочки на гриле – сегодня выходим-не выходим.

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Но мы вышли. Один пошел к выходу, второй, третий. Я говорю: "Ребята, стоять, вы же говорили, что не будете. Мне все равно, я могу "копать", могу не "копать". Но вы же хотели". То, что я оказался "зачинщиком" – кто-то из раздевалки "слил", 100%. Если говоришь А, говори и Б. А не так, что сказал, а потом забрал слова. Долги были уже такие, что мы копьями ворон с деревьев сбивали. Это был выездной матч против Александрии. Но никаких денег никто так и не увидел. А я еще и организатором стал", – обьяснил Худжамов в интервью Трендец.

Напомним, голкипер присоединился к Металлисту в сентябре 2015 года, а уже через полгода разорвал контракт с харьковским клубом.

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