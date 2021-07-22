Ворскла в текущем сезоне является украинским первопроходцем. Полтавчане первыми из отечественных клубов начинают официальные выступления и первыми стартуют в Лиге конференций (Колос присоединится к турниру чуть позже). Для прохода в групповой этап "зелёно-белым" придётся попотеть – команде необходимо пройти три раунда квалификации, каждый из которых состоит из двух поединков. Подопечные Юрия Максимова дебютируют на выезде, в матче против финского КуПСа.

Результаты жеребьёвки 3 раунда квалификации ЛК 2021/22: Ворскла и Колос против старых знакомых – не самые плохие варианты

Вряд ли данный набор букв о чём-то говорит украинским фанатам. Лишь опытные болельщики Динамо могут вспомнить этот клуб – киевляне встречались с ним в 1/16 финала Кубка Кубков 1990/91, расписав ничью на выезде (2:2) и оформив домашний разгром (4:0). Больше КуПС с нашими командами не пересекался, что и неудивительно – "канарейки" 15 раз выходили в еврокубки, но 10 раз вылетали уже после первого раунда отбора. В новую эпоху рекордным продвижением "жёлто-чёрных" стал выход в плей-офф квалификации Лиги Европы 2020/21, когда удалось пройти братиславский Слован (по пенальти) и Судуву. Финнов остановил Клуж.

Гораздо сильнее КуПС выступает в родном чемпионате. За последние 4 сезона этот коллектив ни разу не выпадал за пределы топ-3 элитного дивизиона, став чемпионом в 2019 году и выиграв Кубок в январе 2021-го. В текущем сезоне команда под руководством 48-летнего Симо Валакари идёт второй в турнирной таблице, отставая от ХИКа на 6 очков (впереди ещё 15 туров). Статистически "канарейки" тоже находятся в топе – в Вейккауслиге они лидируют по количеству ударов, а по владению "жёлто-чёрные" уступают только ХИКу. Подопечные Валакари стараются вести игру и очень активно пользуются подачами при завершении атак – КуПС чаще всех в Финляндии исполняет навесы и чаще всех замыкает их головой.

Впрочем, статистика не должна пугать Ворсклу, ведь следует понимать низкий уровень финского первенства и невысокий класс соперника полтавчан. Состав КуПСа втрое дешевле состава "зелёно-белых", а лучшим бомбардиром "канареек" является центрбэк Диогу Томас (4 гола, все с игры).

Очевидно, что ставить финны сегодня будут не на качество, а на порядок – они играют в схеме 3-4-2-1 с высокими позициями латералей и неплохими открываниями центральных хавбеков. Очень вариативно "желто-чёрные" выглядят при стандартах, а в обороне они используют зонный принцип.

Ещё одной проблемой для Ворсклы станет искусственный газон стадиона в Куопио. Армянский Ноа в предыдущем раунде квалификации, например, сгорел на нём КуПСу со счётом 5:0. Особенно опасным это преимущество финнов выглядит в сочетании с лучшим игровым тонусом – местный чемпионат достиг экватора, в то время как полтавчане проводят первый официальный матч в сезоне.

Главным минусом в игре Куопио являются прессинг и работа в обороне. "Канарейки" даже в чемпионате Финляндии имеют посредственный показатель интенсивности прессинга, а под ним подопечные Симо Валакари начинают допускать грубые ошибки тактического и индивидуального характера. Кроме того, команду частенько ловят на контратаках, запуская мяч за спину латералям – "жёлто-чёрным" конкретно не хватает скорости, а класс защитников оставляет желать лучшего. Так, в Армении в предыдущем раунде квалификации защитники забили сами себе после обычного кросса с фланга, а дома голкиперу пришлось сделать 5 сейвов.

Словом, КуПС ничего страшного из себя не представляет. Это – типичный организованный коллектив из карликовой лиги, пределом мечтаний которого является плей-офф квалификации Лиги конференций. Если Ворскла не сможет победить финнов, то делать в еврокубках нечего в принципе. Украинская команда сильнее по умолчанию.

Трудно сказать, насколько сильно изменилась Полтава за лето. Главной потерей, конечно же, является Кулач, который проходит сборы с Динамо – Владислав теоретически ещё может и обратно приехать, но с КуПСом он точно не поможет. Вместо него из аренды вернулся Пешич, который при довольно неплохих атакующих навыках (может качественно сыграть и в глубине, и на фланге) никак не мог заиграть в Ворскле. Кроме того, нападение "зелёно-белых" усилили форвард Эсеола и вингер Вакула, которые провалили последние полгода.

В других линиях особых проблем Ворскла не претерпела. В центре удалось сохранить прошлогодний костяк, а в обороне потерю Альюна компенсировал приход Бондаренко и Тамма. Оба, похоже, будут конкурировать за позицию в тройке защитников вместе с Чеснаковым и Яворским – основной на сборах ворсклян была схема 3-4-2-1 (такую же использует КуПС). Альтернативной есть 4-2-2-2.

В целом, что-то говорить об игровой форме Ворсклы прямо сейчас тяжело. Юрий Максимов не любит перегружать футболистов контрольными матчами – их за время сборов было всего четыре. "Зелёно-белые" победили СК Днепр-1 и Карпаты, проиграли Ужгороду и расписали ничью с Минаем. В прошлом году такой подход к подготовке позволил полтавчанам шикарно стартовать, держась на второй позиции до середины осени и отбирая очки у грандов.

Вряд ли Ворскла сильно изменится в тактическом плане. В прошлом сезоне главная сила команды заключалась в интенсивном прессинге (в районе 8-10 PPDA) и высокой интенсивности единоборств – подопечные Юрия Максимова быстро возвращали мяч после потерь на чужой половине поля. В контексте сегодняшнего матча это очень хороший факт.

Ворскла прекрасно контратаковала, но провисала в структуре позиционных атак – не хватало ни темпа, ни ударов (не более 9-ти за игру), ни точности передач. При этом "зелёно-белым" невероятно везло в обороне, ведь коллектив пропустил аж на 10 голов меньше ожидаемого.

В еврокубках такого везения уже может и не быть, но Ворскле так "прёт" уже два сезона подряд. Юрий Максимов точно использует магию вне Хогвартс – хотя сегодня вполне реально обойтись и без неё.

Ориентировочные составы на матч КуПС – Ворскла

КуПС: Крейдл – Тойвомяки, Хамаляйнен, Томас – Узочукву, Аджей-Боатенг, Попович, Карильо – Хайнонен, Ниссиля – Удо

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Тилль, Кане – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Нет никаких сомнений, что Ворскла сильнее на несколько порядков даже без Кулача, однако конкретно сейчас команде Юрия Максимова будет очень непросто. Во-первых, за КуПС играет искусственный газон, с которым имеют огромные проблемы даже украинские гранды – вылеты Динамо и Шахтера от Янг Бойз произошли именно после матчей на таком покрытии. Во-вторых, финны находятся на пике формы, а для полтавчан сегодняшний матч является первым в сезоне.

К этому следует добавить фактор несыгранной обороны и отсутствия главного нападающего Ворсклы. Кулач в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 голов и компенсировав огромные структурные перекосы в позиционной атаке. Без него "зелёно-белые" не поднялись бы выше десятого места.

Много сегодня будет зависеть и от тактики. Ворскла значительно сильнее в прессинге и организации игры без мяча, а вот КуПС сильно провисает в этом компоненте – и при этом команда не очень вариативна в позиционном наступлении. Если полтавчане перекроют привычные каналы передач соперника, то финны будут топтаться на месте на своей половине (а под прессингом украинцев это может привести к привозам). В игре на контратаках "зелёно-белые" тоже значительно сильнее, причем оборона у хозяев явно не вытягивает уровень еврокубков.

Гораздо слабее Ворскла будет выглядеть, если "канарейки" отдадут инициативу и позволят Ворскле держать мяч. В прошлом сезоне подопечные Юрия Максимова допускали безумное количество потерь (более 100 за матч) при высоком проценте владения, а точность прогрессивных передач была одной из худших в чемпионате. Полтавцам нужно пространство, но КуПС умеет обороняться количеством.

Впрочем, не стоит забывать о зачительной разнице в классе, большем еврокубковом опыте Ворсклы (Чеснаков, Пердута и Скляр играли в группе ЛЕ) и хорошей сыгранности её состава. В матчах плей-офф эти факторы имеют очень большой вес. Именно поэтому есть смысл поставить на победу "зелёно-белых".

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