"Игра была агрессивная, напряженная. Обидно пропускать гол на последней минуте и терять победу.

КуПС – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

КуПС хорошо контролировал мяч, комбинационная команда.

Относительно погодных условий... Они одинаковы для обеих команд. Мы не играли на таких полях, поэтому может какой-то минус в этом был", – сказал Максимов в комментарии YouTube-каналу Ворсклы.

Напомним, Ворскла не смогла удержать победу в выездном поединке Лиги конференций против финского КуПС, пропустив на шестой добавленной минуте. Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

КуПС – Ворскла: упущенная победа, обидное дежавю, недобор очков в рейтинг Украины – непростой дебют в Лиге конференций