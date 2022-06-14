Барселона строит новую команду и хочет оптимизировать расходы. Пике имеет высокую зарплату, но в последнее время не демонстрирует должного уровня игры, поэтому президент и тренер задумались о продаже опытного центрбека. Но Жерар, у которого еще два года контракта, против, сообщает Marca.

Хави окончательно "списал" Пике – ветеран Барселоны больше не входит в планы тренера

В разговоре с Лапортой защитник согласился на понижение зарплаты, пообещал не выставлять на публику личную жизнь и не вмешиваться в дела клуба. "Я буду в стартовом составе. Если вам хватит смелости, купите лучшего центрбека в мире – он будет сидеть у меня на замене", – сказал Пике президенту.

Пике пообещал Хави, что сосредоточится на футболе и снизит нефутбольные активности. Жерар согласен пойти на меньшую зарплату и принимает тот факт, что будет играть меньше. Однако он все равно убеждал тренера, что отвоюет место в старте, добавляет Mundo Deportivo.