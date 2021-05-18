Миллионер из Поднебесной приобрел себе клуб Первой лиги Китая и заставлял тренера команды ставить своего сына в стартовый состав, сообщает AS.

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Парень запомнился зрителям не столько своей результативностью, как телосложением. Он весит 126 килограмм, и это точно не мышцы.

Сейчас клуб Цзыбо Куджу занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 1 пункт из 15 возможных. После пяти игр команда забила 2 гола, тогда как пропустила 10 мячей в свои ворота.

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