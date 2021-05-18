Купил клуб и заставил тренера ставить своего 100-килограммового сына – Китай шокирует
Владелец китайского клуба Цзыбо Куджу, представляющий второй дивизион, дерзко диктует условия главному тренеру.
Миллионер из Поднебесной приобрел себе клуб Первой лиги Китая и заставлял тренера команды ставить своего сына в стартовый состав, сообщает AS.
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Парень запомнился зрителям не столько своей результативностью, как телосложением. Он весит 126 килограмм, и это точно не мышцы.
Сейчас клуб Цзыбо Куджу занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 1 пункт из 15 возможных. После пяти игр команда забила 2 гола, тогда как пропустила 10 мячей в свои ворота.
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Jedan kineski biznismen kupio je Zibo Cuju, klub koji se takmiči u kineskoj drugoj ligi a potom ,,primorao,, trenera da u prvu postavu ubaci njegovog sina koji ima 126 kilograma. Sin biznismena morao je da igra svaku utakmicu i pri tom izvodi sve kornere, faule i penale.— Zarkovacki Grof (@ZarkovackiG) May 16, 2021
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