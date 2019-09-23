Купер уволен с должности тренера сборной Узбекистана

Культовый экс-тренер испанской Валенсии Эктор Купер досрочно завершил работу со сборной Узбекистана.

Футбольная ассоциация Узбекистана попрощалась с главным тренером национальной сборной. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Функционеры договорились с Купером о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Аргентинец стал тренер местной национальной команды в августе 2018 года. Тогда он подписал контракт по схеме 3+1. Узбекистан под руководством Купера провалился на Кубке Азии-2019, вылетев на стадии 1/8 финала, а также в сентябре проиграл сборной Палестины (0:2) стартовый матч второго этапа отбора на ЧМ-2022.

Напомним, что Эктор Купер работал с рядом аргентинских, испанских и итальянских клубов. Наибольших успехов он достиг с Валенсией, которую дважды выводил в финал Лиги чемпионов в начале 2000-х.

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