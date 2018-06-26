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Купер не верит слухам о возможном уходе Салаха из сборной Египта

07:30 5 Читати українською
Купер не верит слухам о возможном уходе Салаха из сборной Египта
Эктор Купер / Getty Images

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал слухи относительно возможного ухода лидера команды Мохамеда Салаха из-за главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

"Не думаю, что это правда. Все, кто прибыли на чемпионат мира–2018, и даже те, кто не поехали сюда с командой, поддерживают сборную Египта и ценят возможность выступать за национальную команду. Так что не думаю, что это правда.

Салах может покинуть сборную Египта из-за Кадырова, – СМИ

Я разочарован, что на этом турнире мы проиграли два матча, пропустив в концовке. Это раздосадовало и разочаровало", – цитирует Купера The Independent.

Теги
ЧМ 2018 Эктор Купер Эктор Купер Мохамед Салах Мохамед Салах Египет Египет
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