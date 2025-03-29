Защитник Барселоны Жюль Кунде не скрывал своего возмущения после перенесенного матча против Осасуны.

Француз прошелся по организаторам, которые, по его словам, не считаются со здоровьем игроков.

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Каталонцы легко разобрались с Осасуной (3:0), но Кунде остался недовольным датой проведения игры. Он считает, что такие решения наносят вред не только Барселоне, но и соперникам.

"Я расстроен из-за даты этого матча – это ненормально. Мы много раз говорили, что календарь переполнен, но нас никто не слышит. Люди этого не понимают, но это неуважение не только к нашему клубу. Осасуна тоже пострадала. Например, Будимир играл за сборную, не успел отдохнуть и снова вышел на поле.

Футболисты – не машины, нам нужно время на восстановление. Ла Лига и все организации должны это осознать", – приводит слова Кунде DAZN.

Напомним, Барселона продолжает борьбу с Реало за чемпионство Испании, опережая мадридцев на 3 балла.

Барселона получила официальный ответ на скандальное заявление Осасуны, которое могло повлечь техническое поражение каталонцев