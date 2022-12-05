"Кунде повезло, что он не стоял передо мной": Дешам уничтожил защитника Барселоны за выходку, которая могла стоить жизни
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам разочарован "безголовостью" защитника Барселоны Жюля Кунде.
"Я даже сказал ему: тебе повезло, что ты стоял не передо мной. Судья сказал нам, что как только игра будет остановлена...
Исторический гол Жиру и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Польша – 3:1
Игрокам не разрешается носить браслет или ожерелье. Нельзя также носить часы или солнцезащитные очки. Это не разрешено. Я думал, что Жюль снял ее, но, оказалось, это было не так. Это наша вина", – цитирует Дешама Get French Football News.
Напомним, Кунде начал матч с Польшей с цепочкой на шее и играл с ней, пока ассистент арбитра не заметил украшение на теле футболиста. К слову, Англия разбила соперника со счётом 3:1 и в 1/4 финала встретится с Францией. Кунде отыграл все 90 минут и уже в добавленное время был заменен Акселем Дисаси.
Франция – Польша: 40 минут испуга и небезгрешный ловец "Золотого мяча" в 1/8 ЧМ-2022 – Роналду с Месси так не могли