"Я даже сказал ему: тебе повезло, что ты стоял не передо мной. Судья сказал нам, что как только игра будет остановлена...

Исторический гол Жиру и дубль Мбаппе в видеообзоре матча Франция – Польша – 3:1

Игрокам не разрешается носить браслет или ожерелье. Нельзя также носить часы или солнцезащитные очки. Это не разрешено. Я думал, что Жюль снял ее, но, оказалось, это было не так. Это наша вина", – цитирует Дешама Get French Football News.

Напомним, Кунде начал матч с Польшей с цепочкой на шее и играл с ней, пока ассистент арбитра не заметил украшение на теле футболиста. К слову, Англия разбила соперника со счётом 3:1 и в 1/4 финала встретится с Францией. Кунде отыграл все 90 минут и уже в добавленное время был заменен Акселем Дисаси.

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