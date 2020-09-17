Рональд Куман пока не может находиться на скамейке запасных во время официальных матчей Барселоны, сообщает El Partidazo de COPE.

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Соответственно, есть вероятность, что нидерландца не допустят к первому матчу Барселоны в сезоне. Такая ситуация случилась из-за того, что "блаугранас" еще не до конца "разошлись" с Кике Сетьеном – каталонцы должны заплатить специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта. Таким образом, федерация футбола Испании не сможет зарегистрировать ни нового тренера, ни новичков.

Напомним, Куман во главе "блаугранас" уже провел два товарищеских матча, в которых Месси и Ко дважды победили со счетом 3:1. Первый официальный матч Барселоны в сезоне состоится 27 сентября против Вильярреала.

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