Нидерландский специалист Рональд Куман после продолжительной паузы снова окажется на тренерском мостике.

59-летний тренер договаривается с Королевским футбольным союзом Нидерландов о возвращении в национальную сборную, утверждает De Telegraaf .

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Куман снова окажется в тренерском кресле "Оранье" 1 января 2023 года, сразу после финальной части ЧМ-2022, где Нидерланды будут играть под руководством Луи ван Гала против Катара, Сенегала и Эквадора в квартете А. Контракт нынешнего наставника завершается как раз после Мундиаля.

К слову, Рональд Куман уже возглавлял сборную своей страны с 2018 по 2020 годы (11 побед, 5 мировых и 4 поражения), после чего проработал в Барселоне больше года.