"Месси – победитель. Ему нравится тренироваться и играть. Я тоже злюсь, если проиграю.

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Лео, с первого дня своего возвращения с каникул, сделал максимум для этой команды. В последнем матче он очень помог нам выиграть. Забивать по три гола в каждой игре – ненормально для него", – цитирует Кумана Marca.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 16 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.

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