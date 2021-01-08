Куман: Забивать три гола в каждом матче – это ненормально для Месси
21:11 - Читати українською
Тренер Барселоны Рональд Куман оценил нынешний уровень игры Лионеля Месси.
"Месси – победитель. Ему нравится тренироваться и играть. Я тоже злюсь, если проиграю.
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Лео, с первого дня своего возвращения с каникул, сделал максимум для этой команды. В последнем матче он очень помог нам выиграть. Забивать по три гола в каждой игре – ненормально для него", – цитирует Кумана Marca.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Месси провел 16 матчей, в которых отметился 9-ю голами и двумя ассистами.
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