Травмы продолжают преследовать "оранье": после повреждения Брайаном Бробби подколенного сухожилия наставник сборной Нидерландов Рональд Куман решил вызвать форварда Болоньи Джошуа Зиркзее. Об этом информирует Voetbal International. Он стал открытием сезона и привлёк внимание Милана – в 34 матчах чемпионата Италии он забил 11 голов и оформил 4 ассиста.

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Изначально Зиркзее не получил вызов на Евро-2024 из-за незначительной травмы, которую получил в конце сезона. Это решение вызвало большие споры в Нидерландах. Куман объяснил свое решение тем, что хотел вызвать только абсолютно здоровых игроков и сделал исключение только для Френки де Йонга.

Джошуа отправился в отпуск в Майами и теперь будет вынужден срочно лететь в тренировочный лагерь "оранье" в Вольфсбурге.

Напомним, что Бробби получил травму на тренировке сборной после столкновения с Маттейсом де Лигтом.

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