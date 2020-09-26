Куман высказался насчет прощальных слов Месси Суаресу – Лионель не упустил возможности унизить президента Барселоны
Главный тренер Барселоны Рональд Куман не оставил без внимания слова Лионеля Месси после скандального ухода Луиса Суареса из каталонского клуба.
"Нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб. Лео был примером для всех на тренировках и в матчах.
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Ни разу не видел, чтобы он был не готов к сезону. Он проявил приверженость. У меня нет никаких сомнений в этом плане", – приводит слова Кумана Marca.
Напомним, Суарес, несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Экс-партнер уругвайца Лионель Месси в одной из соцсетей высказался в поддержку Луиса, обвинив руководство "блаугранас" в неуважении к своим игрокам. Этот пост впоследствии почти перерос в флэш-моб – много футболистов (Неймар, Дани Алвес, Ахмед Мидо) выступили в защиту экс-форварда Барселоны.
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