"Нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб. Лео был примером для всех на тренировках и в матчах.

"Ты не заслужил такого изгнания, но меня уже ничего не удивляет": Месси попрощался с Суаресом – война продолжается

Ни разу не видел, чтобы он был не готов к сезону. Он проявил приверженость. У меня нет никаких сомнений в этом плане", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Суарес, несмотря на свое желание остаться, был вынужден покинуть Барселону и накануне стал игроком мадридского Атлетико. Экс-партнер уругвайца Лионель Месси в одной из соцсетей высказался в поддержку Луиса, обвинив руководство "блаугранас" в неуважении к своим игрокам. Этот пост впоследствии почти перерос в флэш-моб – много футболистов (Неймар, Дани Алвес, Ахмед Мидо) выступили в защиту экс-форварда Барселоны.

Барселона прогоняет Суареса ради Месси, а ночной кошмар Украины уже "качает" права – на Камп Ноу воюют за деньги