Куман выделил два лучших матча Барселоны в текущем сезоне
Главный тренер "блаугранас" Рональд Куман назвал поединки, которые считает лучшими в исполнении своих подопечных.
"Самые лучшие игры – это те, в которых у нас была хорошая интенсивность в сочетании с движением мяча, где наша полузащита действовала качественно.
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Мы очень хорошо проявили себя в игре против Юве на выезде (2:0) и в матче против Атлетика (3:2), несмотря на плохое начало. Мы доминировали и создавали моменты.
Идеальный матч – это сложно, потому что всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но в этих матчах мы действовали на своем лучшем уровне", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.
Заметим, уже сегодня, 9 января, Барса сыграет с Гранадой в рамках 18-го тура Примеры. Начало матча в 19:30.
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