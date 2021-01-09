"Самые лучшие игры – это те, в которых у нас была хорошая интенсивность в сочетании с движением мяча, где наша полузащита действовала качественно.

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Мы очень хорошо проявили себя в игре против Юве на выезде (2:0) и в матче против Атлетика (3:2), несмотря на плохое начало. Мы доминировали и создавали моменты.

Идеальный матч – это сложно, потому что всегда есть моменты, которые можно улучшить. Но в этих матчах мы действовали на своем лучшем уровне", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Заметим, уже сегодня, 9 января, Барса сыграет с Гранадой в рамках 18-го тура Примеры. Начало матча в 19:30.

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