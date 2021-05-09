"Моменты были у обеих команд. По итогам результат справедлив. Все еще возможно", – написал Куман в Twitter.

Подарок Реалу в видеообзоре матча Барселона – Атлетико

Наставник Барсы из-за дисквалификации был вынужден наблюдать за поединком с трибун. Подсказки Кумана, которые он давал своим помощниками по телефону, не помогли каталонцам взять важные три очка.

За три тура до финиша турнира, Барселона отстает на 2 очка от Атлетико, но хорошие шансы сохраняет Реал, который в случае победы над Севильей возглавит таблицу.

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