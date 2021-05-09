Куман все еще верит в шансы Барселоны на Ла Лигу, несмотря на потерю очков с Атлетико
21:36 - Читати українською
Главный тренер Барселоны Рональд Куман лаконично подвел итоги игры против Атлетико (0:0).
"Моменты были у обеих команд. По итогам результат справедлив. Все еще возможно", – написал Куман в Twitter.
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Наставник Барсы из-за дисквалификации был вынужден наблюдать за поединком с трибун. Подсказки Кумана, которые он давал своим помощниками по телефону, не помогли каталонцам взять важные три очка.
За три тура до финиша турнира, Барселона отстает на 2 очка от Атлетико, но хорошие шансы сохраняет Реал, который в случае победы над Севильей возглавит таблицу.
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