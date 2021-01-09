Барселона в своем официальном Twitter объявила список игроков, которые отправятся на поединок 18-го тура Ла Лиги против Гранады.

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В обойму попал и 17-летний талант "блаугранас" Илайш Мориба, которого еще называют новым Погба. Для хавбека, который имеет самую большую зарплату в истории академии Барсы (около 2 млн евро), это первое попадание в заявку на поединок Примеры.

Встречу с Гранадой, которая состоится сегодня, 9 января, в 19:30, из-за травм пропустят Фати, Коутинью, Пике и Роберто, Лангле не сыграет из-за дисквалификации. А вот Матеус Фернандес может получить шанс выйти на поле впервые в сезоне в Ла Лиге.

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