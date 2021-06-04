Будущее нидерландского специалиста долго оставалось под вопросом, но он все-таки проведет на Камп Ноу еще минимум один год.

Защитник Барселоны может оказаться в Милане из-за фактора Кумана

"Я с облегчением сообщаю, что мои игроки и персонал теперь могут полностью сосредоточиться на новом сезоне. Последние несколько недель были напряженными, но я рад, что президент Жоан Лапорта дал мне поддержку, и покой восстановлен. У всех в клубе одинаковая цель – построить успешную Барсу и добиться успеха!" – написал Куман в Facebook.

Добавим, что в свой первый сезон голландец выиграл Кубок Испании, но чемпионат "блаугранас" завершили лишь на третьем месте.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує