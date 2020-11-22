Наставник Барселоны не собирается мириться с положением дел в клубе. 57-летний Рональд Куман готов пойти даже на крайние меры.

"Сине-гранатовые" уступили Атлетико в 10 туре Ла Лиги. Каталонцы потерпели уже третье поражение в чемпионате и занимают лишь 10 место в турнирной таблице – правда, имеют в запасе 2 игры.

Неприятности Барсы не ограничились поражением. Жерар Пике получил травму колена и рискует оказаться в лазарете на 3 месяца. Таким образом, Рональд Куман может столкнуться с серьезной проблемой в центре обороны, ведь из здоровых центрбеков основной обоймы остался только Клеман Лангле. На Самюэля Умтити и Рональда Араухо голландец не слишком рассчитывает.

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Куман просил руководство Барселоны подписать центрбека еще после своего назначения, но теперь проблема стала еще острее. Как известно, после отставки Бартомеу пройдут выборы нового президента клуба, а после вчерашнего поражения тренер просил всех кандидатов оформить трансфер центрального защитника. В противном случае Куман готов рассмотреть даже вариант с отставкой, ведь ни одна из его просьб пока не выполнена даже в таких сложных условиях. Об этом сообщает Don Balon.

В то же время Куман осознает, что ему придется обходиться без усиления минимум до 24 января – именно тогда состоятся выборы президента. Карлес Тускетс, который исполняет обязанности руководителя Барсы, понимает, что находится в должности временно, поэтому не собирается осуществлять любые трансферы.

Напомним, уже во вторник, 24 ноября, Барселона сыграет в Киеве матч 4 тура ЛЧ против Динамо. Поединок стартует в 22:00 и пройдет без зрителей.

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