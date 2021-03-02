Сегодня Педри вернулся к тренировкам с каталонцами. Лишь 27 февраля он получил травму, а к клубному автобусу добирался с помощью костылей. На восстановление должно было уйти 2-3 недели. Похоже, к такому развитию событий коуч Барселоны не был готов.

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"Есть вещи, которые невозможно объяснить. Вчера днем ​​я был удивлен. Педри тренировался индивидуально, и сегодня не испытывал никаких проблем. Посмотрим, что будет на завтрашней тренировке. Думаю, он может попасть в заявку на встречу Кубка", – цитирует Кумана ESPN.

Заметим, ответный матч Копа дель Рей против Севильи запланирован на завтра, 3 марта, в 22:00. В первом поединке андалусийцы победили со счетом 2:0.

К слову, 18-летний Педри провел 37 матчей в составе "блаугранас" в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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