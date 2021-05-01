Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями о шансах каталонцев на чемпионство после шокирующего поражения от Гранады в матче 33-го тура Ла Лиги.

"Ла Лига – сильный чемпионат с очень хорошими командами. За титул борются четыре клуба, разница между ними – три очка. Если ты не в порядке или оступился, это дорого тебе обходится, в этом красота этого сезона. Ни одна из команд не превосходит конкурентов. Если дела складываются плохо – ты теряешь очки. Это показывает, что чемпионат очень сильный.

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Я убежден, что если мы выиграем пять матчей, то станем чемпионами. Сейчас нет времени грустить. Мы все еще боремся за победу в Ла Лиге. Есть вещи, которые нужно улучшить", – приводит слова Кумана Marca.

Напомним, Барселона неожиданно уступила Гранаде (1:2) и потеряла возможность возглавить испанский первенство – каталонцы остались третьими с 71 очком в активе, тогда как у первого Атлетико – 73 пункта.

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