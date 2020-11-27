57-летний голландец понимает необходимость тотальной экономии, ведь из-за пандемии коронавируса Барселона понесла колоссальные убытки. Клуб обязан в кратчайшие сроки сократить зарплатную ведомость на 30% (191 млн евро), но пока далеко не все игроки согласились на уменьшение заработка.

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Очевидно, Куман решил продемонстрировать пример своим подопечным. Наставник Барсы уже заявил руководству клуба, что соглашается на снижение оклада. Такое же решение приняли и его ассистенты. Сегодня Рональд встретится с игроками "блаугранас", чтобы сообщить о своей позиции, утверждает Mundo Deportivo.

Издание подчеркивает, что Куман не будет агитировать подопечных пойти по его стопам, но надеется на их сознание, ведь в случае отказа футболистов клубу грозит едва ли не банкротство. Окончательно решение о снижении зарплаты будут принимать сами игроки. Тренер надеется на успешное решение этого неотложного вопроса, чтобы наконец сосредоточиться исключительно на футболе. Дедлайн по вопросу зарплат наступил еще в прошлый понедельник, но большинство футболистов все еще не дали окончательного ответа.

Напомним, в январе 2021 года запланированы выборы нового президента клуба.

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