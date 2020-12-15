Куман снова не сдерживался в комплиментах Месси – незаменимость решила все
Главный тренер Барселоны Рональд Куман отметил важность Лионеля Месси для каталонского клуба.
"Его статистика впечатляет всех. В мире больше не существует игрока, который сделал бы этот клуб еще более эффективным.
Месси не контактировал ни с одним клубом о переходе, – Goal
Наша атака очень сильно зависит от Лионеля Месси", – цитирует комплименты Рональда Кумана Marca.
Заметим, звездный аргентинец в текущем сезоне провел 15 поединков за каталонцев во всех турнирах, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами. Сама Барселона не демонстрирует хороший результат в Ла Лиге – 8 ступень и отставание на 9 пунктов от лидера.
Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ