"Его статистика впечатляет всех. В мире больше не существует игрока, который сделал бы этот клуб еще более эффективным.

Месси не контактировал ни с одним клубом о переходе, – Goal

Наша атака очень сильно зависит от Лионеля Месси", – цитирует комплименты Рональда Кумана Marca.

Заметим, звездный аргентинец в текущем сезоне провел 15 поединков за каталонцев во всех турнирах, отметившись восемью голами и четырьмя ассистами. Сама Барселона не демонстрирует хороший результат в Ла Лиге – 8 ступень и отставание на 9 пунктов от лидера.

Мессі заважає Барселоні, "прокляття" Конте та монументальні Рамос і Холанд – 10 уроків групового етапу ЛЧ