"Есть президент и есть будущее. Важно иметь кого-то во главе, потому что это дает спокойствие как внутри, так и за пределами клуба. Теперь наша очередь играть хорошо и делать все для этого.

Лапорта предложит Месси пожизненный контракт – Лео все же придется пойти на уступки

Очень важно, что президентом стал именно Лапорта. Для президента важно выделить работу, которую мы делаем. Он уже сказал после игры в Париже, что уверен во мне – для меня это очень важно", – цитирует Кумана Sport.es.

Напомним, Куман возглавил "блаугранас" летом, заменив Кике Сетьена. Барса вылетела из Лиги чемпионов, но пробилась в финал Кубка Испании. После 27-ми туров Ла Лиги команда Кумана расположилась на второй строчке, отставая от Атлетико на 4 очка.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси