"Для меня это важно, прекрасная возможность. Играть за самый великий клуб в мире – невероятно. Надеюсь, буду радовать команду и болельщиков и смогу показать свои качества в Барсе, хоть это будет нелегко.

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У меня всегда были хорошие отношения с Куманом в сборной Нидерландов, и мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман – очень хороший тренер, и он верит в меня, в мои качества. Поехать в Барсу и снова поработать с ним – особое событие.

Он сказал, что ему нужен нападающий нового типа. Он знает мои качества", – цитирует де Йонга Mundo Deportivo.

Напомним, Барса арендовала 31-летнего нападающего в Севилье. В прошлом сезоне де Йонг провел 48 матчей во всех соревнованиях в составе Севильи, записав в свой актив 9 голов и ассист.

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