"Это фантастическое ощущение. Мы очень счастливы и заслужили выиграть хотя бы один титул в этом сезоне. Клуб этого заслуживает. Это очень важный титул для команды в целом, в год перемен.

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Команда всегда верила в то, что что-то выиграет. Это счастливый день для всех каталонцев. Это заслуженный успех. В этом году мы внесли изменения в команду, но игроки проявили себя. Я подчеркиваю отношение команды, особенно в Кубке, в котором мы много пострадали. Мы были голодны. У нас уже есть титул в кармане, и мы идём за вторым. Я чувствую себя очень счастливым.

Надеюсь, что это не последняя игра Месси в Кубке Испании в составе нашей команды. Мы хотим, чтобы он остался с нами", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, в финале Кубка Испании Барселона разгромила Атлетик со счетом 4:0. Этот трофей стал для Кумана первым на тренерском мостике каталонцев.

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