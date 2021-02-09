Похоже, наставник Барсы Рональд Куман устал от вопросов о будущем Месси, но не смог пройти мимо заявления Руди Гарсии.

"Месси на обложке журнала в форме ПСЖ? Я не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть говорят. Тренеру Лиона очень нравится пресса, обо мне так нельзя сказать.

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Что нам нужно сделать прежде всего, так это подготовиться к матчу с Севильей и Алавесом, а во вторник мы сыграем в Лиге чемпионов с ПСЖ. Там и увидим", – цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт Месси с Барсой завершается летом, поэтому слухи вокруг его будущего не утихают, что не слишком нравится тренеру "блаугрнас".

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