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Куман разочарован переносом Евро-2020 – соперник сборной Украины разрабатывает новый план подготовки

19:26 34 Читати українською
Куман разочарован переносом Евро-2020 – соперник сборной Украины разрабатывает новый план подготовки
Рональд Куман и Вирджил ван Дейк / Фото AD.nl

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о переносе Евро-2020 на следующий год.

"Конечно, это неприятные новости, но мы все понимаем, что был сделан правильный выбор. События, свидетелями которых мы стали, сделали этот выбор ожидаемым. На первом месте должно быть здоровье людей и борьба с распространением вируса.

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Да, я бы хотел сыграть на Евро этим летом, но мы – реалисты и принимаем решение о переносе турнира на год. В ближайшее время мы рассмотрим варианты возвращения сборной Нидерландов к международным матчам", – цитирует Кумана Федерация футбола Нидерландов.

Напомним, на Евро-2020 сборная Нидерландов попала в одну группу с Австрией и Украиной.

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Теги
коронавирус Нидерланды Нидерланды Украина Украина Рональд Куман Рональд Куман Евро-2020
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