"Я немного злой. Это могло быть катастрофой. Мы играли с огнем сегодня. К счастью, это не стоило нам очков, но это могло быть катастрофой. Ощущение срочности исчезло. Игроки начали делать вещи на 10–15 процентов хуже.

У нас не должно быть столько проблем здесь, даже в конце игры. Затем я должен добавить пятого защитника для дополнительной высоты и силы. Это не то, что ты хочешь делать, но я хочу выигрывать", – цитирует Кумана GOAL.

Отдельно наставник отметил игру Мемфиса Депая: "Мы можем радоваться, что он был там. Он забил два очень хороших гола – первый и последний. Он может этим гордиться. У нас также есть история. Я поддерживал его в период, когда другие этого не делали, но он доказывает вне всякого сомнения, что до сих пор является лучшим нападающим".

Напомним, что Нидерланды с огромным трудом справились с Литвой в матче отбора к ЧМ-2026. Нидерланды получили быстрое лидерство благодаря голам Мемфиса Депая и Куинтена Тимбера – уже на 33-й минуте счет был 2:0. Однако Литва ошеломила гостей, сравняв счет еще до перерыва. Лишь гол Депая на 63-й минуте спас "оранье" от потери очков.

