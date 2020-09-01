В понедельник каталонцы возобновили тренировки перед стартом сезона 2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

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Под руководством Рональда Кумана работали 19 игроков. Для профилактики коронавируса они занимались индивидуально. Занятие пропустил Иван Ракитич – хорват на финишной прямой трансфера в Севилью. В свою очередь Лионель Месси, настаивающий на завершении выступлений за Барсу, проигнорировал тренировку по собственной инициативе.

Напомним, что аргентинец пошел на открытую конфронтацию с боссами "блаугранас". Нападающий высказал пожелание бесплатно покинуть Камп Ноу, но каталонцы настаивают на необходимости выплаты клаусулы в размере 700 млн евро.

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