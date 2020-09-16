Куман просил руководство Барселоны подписать Лукаку
Форвард Интера Ромелу Лукаку имел шанс примерить футболку Барселоны.
Новоиспеченный тренер Барселоны хотел видеть в лагере каталонцев Лукаку, сообщает каталонский телеканал Esport3.
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Эту идею нидерландского специалиста не поддержали в руководящих кругах Барсы из-за сложной финансовой ситуации, вызванной последствиями пандемии. Куман рассчитывал, что 27-летний бельгиец станет достойной заменой для Луиса Суареса.
В прошлом сезоне Серии А Лукаку провел 36 матчей, в которых отличился 23-мя голами и тремя ассистами. Напомним, в свое время Куман и Ромелу вместе работали в Эвертоне.
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