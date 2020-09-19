Похоже, полузащитник испанской Барселоны Рикард Пуч не имеет будущего в родной команде. По крайней мере, пока каталонцев будет тренировать Рональд Куман.

Наставник "блаугранас" оповестил хавбека, что тот не входит в его планы. Об этом журналист RAC1 Жерар Ромеро написал в своем твиттере.

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Пуч, по мнению нидерландского специалиста, не подходит под систему игры, которую он желает применить на Камп Ноу. Для места в основе таланту нужно выиграть конкуренцию сразу у нескольких звездных исполнителей. Теперь, очевидно, Пуч будет искать новый клуб, хотя руководство каталонцев ранее предоставило ему статус неприкосновенного игрока.

В сезоне 2019/20 Рикард Пуч провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 результативные передачи.

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