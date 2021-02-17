"Результат действительно отражает то, насколько игроки ПСЖ были превосходнее. Они были значительно эффективнее нас.

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Первая половина была намного больше сбалансированной, и при счете 1:0 Усман имел шанс доводить его до 2 0. У нас были проблемы в обороне во втором тайме, ПСЖ продемонстрировал, что крепче физически. Ничего не остается, как признать, что во втором тайме они намного нас превосходили.

Они показали, что у них более целостная команда. Принимаем это. Но мы должны улучшить нашу игру. Мы знали, что такое может случиться, поскольку играем против сильного соперника", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "блаугранас" благодаря пенальти Месси открыли счет в противостоянии с ПСЖ, но затем пропустили четыре мяча от Мбаппе (трижды) и Кина.

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